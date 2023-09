POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht am Saunapark

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Schlesierring, Buchenweg, Grüner Grund; Tatzeit: zwischen 01.09.2023, 20.00 Uhr, und 02.09.2023, 07.00 Uhr; Mit goldfarbenem Sprühlack beschmiert haben Vandalen in der Nacht zum Samstag in Gescher mehrere Gegenstände. Häuserfassaden, Autos sowie Autokennzeichen oder Garagentore waren vor den Tätern nicht sicher. Zu den Geschehen am Schlesierring, am Buchenweg sowie am Grünen Grund ...

mehr