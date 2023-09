Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - Einbruch in Gaststätte

Borken-Borkenwirthe (ots)

Tatort: Borken-Borkenwirthe, Engeland Esch;

Tatzeit: zwischen 01.09.2023, 23.00 Uhr, und 02.09.2023, 16.50 Uhr;

In eine Gaststätte eingebrochen sind Unbekannte in Borkenwirthe. Die Täter brachen eine Eingangstür sowie eine Tür in dem Gebäude auf. Aus dem Inneren erbeuteten die Diebe eine Fünf-Liter-Flasche mit einer Spirituose der Brennerei Sasse samt Ständer sowie einen originalverpackten Drucker. Zu dem Geschehen am Engeland Esch kam es zwischen Freitag, 23.00 Uhr, und Samstag, 16.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

