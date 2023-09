Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schnellrestaurant

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ebertstraße;

Tatzeit: 03.09.2023, 05.15 Uhr;

Eine Spardose mit einer geringen Menge Münzgeld hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Bocholt an der Ebertstraße gestohlen. Um an seine Beute zu gelangen, schlug der circa 1,70 bis 1,80 Meter große und mit einer dunklen Kappe sowie einer hellen Sweatjacke des Herstellers Nike bekleidete Mann, gegen 05.15 Uhr eine Glasscheibe eines Schnellrestaurants ein. Er stieg durch das entstandene Loch und durchwühlte den Betrieb. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell