Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metalldiebe an Ridderstraße

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ridderstraße;

Tatzeit: zwischen 01.09.2023, 22.00 Uhr, und 02.09.2023, 00.30 Uhr;

Gewaltsam auf ein Firmengrundstück an der Ridderstraße sind Unbekannte in Ahaus gelangt. Mutmaßlich drückten die Täter mit einem Fahrzeug einen Zaun ein und gelangten so auf das Gelände eines benachbarten Betriebes. Dort brachen sie eine Garage auf und stahlen daraus Kupferspäne. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag, 00.30 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell