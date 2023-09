Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrschülerin stürzt und verletzt sich schwer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Barlo, Landesstraße 505;

Unfallzeit: 01.09.2023, 15.25 Uhr;

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen wurde am Freitag eine Fahrschülerin in Bocholt-Barlo. Die 18-jährige Motorradfahrerin war gegen 15.25 Uhr auf der Winterswijker Straße in Richtung Barlo unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam, stürzte, mit einem Leitpfosten kollidierte und schließlich in den Grünstreifen rutschte. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die Landesstraße 505 gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (db)

