Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch misslingt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schlavenhorst;

Tatzeit: 01.09.2023, 22.50 Uhr;

Versucht in einen Betrieb in Bocholt einzudringen haben zwei Unbekannte am späten Freitagabend. Mutmaßlich mittels eines Schraubendrehers machten sich die Personen an einer Eingangstür zu einem Betrieb an der Straße Schlavenhorst zu schaffen, vergeblich - diese hielt der Gewalteinwirkung stand. Eine Überwachungskamera nahm die Täter auf: 1. Täter: circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare, Unterlippenbart - bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze 2. Täter: circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, kurze schwarze Haare, dunkler Bart - bekleidet mit einer grün-schwarzen Jacke sowie einer grau-schwarzen Hose und dunkelblauen Sneaker. Die Unbekannten stiegen schließlich unverrichteter Dinge in einen von einer weiteren Person gelenkten Wagen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (db)

