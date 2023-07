Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Grundschule +++

In der Nacht von Montag, den 17.07. auf Dienstag, den 18.07.2023 brach ein unbekannter Einbrecher in die Grundschule in der Harlingerstraße in Bürgerfelde ein.

Auf bislang unbekannte Art und Weise zerstörte der Täter ein Fensterelement der Eingangstür und konnte diese dadurch öffnen. Anschließend zerstörte er weitere Verglasungen im Gebäude, wodurch der Täter in Büros und Lagerräume gelangte.

Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang unbekannt. Auch der Schadenswert der neuen Verglasungen wurde noch nicht erhoben. Polizeiliche Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl wurden aufgenommen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen an der Schule gemacht haben, werden gebeten den Zentralen Kriminaldienst unter der 0441-790-4115 zu kontaktieren.

