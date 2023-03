Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine Person bei Kellerbrand verletzt

Mönchengladbach-Hardterbroich Pesch, 11.03.2023, 02:25 Uhr, Linienstraße (ots)

In der Nacht zu Samstag erreichte ein Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach und meldete einen Kellerbrand in einem Zweifamilienhaus auf der Linienstraße. Nach Aussage des Anrufers befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person im 1.OG des Hauses und eine Person sei zum Löschen in den Keller vorgedrungen. Die Leitstelle alarmierte die zuständigen Einsatzkräfte unmittelbar zur Einsatzstelle. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurden von dem Anrufer empfangen, welcher die Lage ausführlich schilderte und die Feuerwehr einwies. Zu diesem Zeitpunkt konnten bereits alle Personen das Gebäude selbstständig verlassen. Das Schadereignis stellte sich als ein Brand der Elektroverteilung im Kellergeschoss des Hauses dar, welches jedoch fast vollständig vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Bewohner gelöscht wurde. Bei den Löschmaßnahmen war der Bewohner massiv dem Brandrauch ausgesetzt, weshalb er nach der Untersuchung durch den Notarzt an der Einsatzstelle, zur weiteren Behandlung einer Klinik im Stadtgebiet zugeführt wurde. Der Kellerbereich wurde mittels Wärmebildkamera auf vorhandene temperaturerhöhte Bereiche kontrolliert und das Haus umfangreich belüftet. Durch das Brandereignis ist das Haus zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Aufgrund der Beschädigung der Elektroinfrastruktur des Gebäudes wurde die NEW Netz zur Stromlosschaltung hinzugezogen. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzt, die NEW Netz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell