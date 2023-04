Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss, Graffiti-Sprayer festgestellt, Zeugenaufruf nach Diebstahl eines e-Bikes aus Garage

Betzdorf, Steinebach (Sieg) (ots)

Am Samstag, den 08.04.2023 um 02:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Eisenweg in Betzdorf bei einem amtsbekannten 36-jährigen Fahrer eines VW Polo Alkoholgeruch in der Atemluft sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Am Freitag, den 07.04.2023 gegen 16:30 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes ein Mann gemeldet, welcher am Parkdeck am Bahnhof Graffiti sprühen würde, welcher im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte. Dem amtsbekannten 48-jährigen Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 06.04.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, den 07.04.2023, 19:00 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte/n Täter aus einer unverschlossenen Garage in der Engelbach in Steinbach (Sieg) ein blaues Cube-Pedelec (umgangssprachlich "E-Bike") entwendet. Markant sind die am Rahmen angebrachten Schriftzüge in roter Farbe und ein am Oberrohr montiertes schwarzes Faltschloss. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise an die 02741/9260 oder per eMail an pibetzdorf@polizei.rlp.de.

