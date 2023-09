Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Pedelecfahrer fährt gegen Mauer und stürzt

Groß Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Berge;

Unfallzeit: 01.09.2023, 13.40 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Groß Reken am Freitag. Der 40-Jährige war gegen 13.40 Uhr auf einem Radweg der Straße Berge aus Richtung Groß Reken kommend unterwegs, als ihm eine Windböe seine Mütze ins Gesicht blies. Aufgrund der Sichtbehinderung fuhr der Rekener gegen eine Grundstücksmauer und stürzte in dessen Folge. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell