POL Schwaben Nord: Haltestelle beschädigt

Augsburg (ots) - Pfersee - In der Nacht von Sonntag (31.12.2023) auf Montag (01.01.2024) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto. Gegen 18.00 Uhr parkte der Autobesitzer seinen Hyundai in der Hessenbachstraße. Gegen 11.00 Uhr stellte ein Anwohner einen Schaden an der Windschutzscheibe des Autos fest und verständigte die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun ...

