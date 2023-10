Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Gillenfeld (ots)

Am 30.10.2023 wurde die Polizei über eine umweltgefährdende Abfallbeseitigung im Bereich der "Maarhöhe" in Gillenfeld in Kenntnis gesetzt.

Hier hatten bisher unbekannte Täter mehrere Gegenstände, augenscheinlich von Renovierungs- und Umbauarbeiten entsorgt.

So fanden sich ein Backofen, ein Tiefkühlschrank und diverse weitere Gegenstände vor Ort.

Die Täter hatten die Gegenstände einfach in der Natur entsorgt. Ein Hintransport war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels eines größeren Fahrzeuges oder eine Fahrzeuges mit Anhänger erfolgt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

