Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 - Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

BAB 5 - Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr verursachte ein betrunkener 39-jähriger Renault-Fahrer auf der BAB 5, kurz nach dem Weinheimer Kreuz, einen Unfall. Als der Mann die BAB 5 in Richtung Darmstadt entlangfuhr, übersah er den vor ihm stockenden Verkehr und fuhr dem verkehrsbedingt haltenden 49-jährigen Volvo-Fahrer hinten auf. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten/-innen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 0,7 Promille. Der 39-Jährige musste die Beamten/-innen auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden der auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell