Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 659 - Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sprinter-Fahrer übersieht Rettungswagen; Sachschaden von ca. 30.000 Euro

BAB 659 - Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der BAB 659 auf Höhe des Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Weinheim ein Unfall zwischen einem Sprinter und einem Rettungswagen. Als gegen 18:20 Uhr ein 50-jähriger Daimler-Benz-Fahrer auf der BAB 659 vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah dieser hierbei den parallel fahrenden Rettungswagen und kollidierte mit dessen hinteren, linken Stoßstange. Durch die herumfliegenden Plastikteile wurde die Motorhaube eines 49-jährigen VW-Fahrers beschädigt. Die Höhe des hier entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Rettungswagen, welcher ohne Sondersignal unterwegs war, transportierte zum Unfallzeitpunkt eine Patientin in ein Krankenhaus. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. An dem Daimler entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Rettungswagen wurde ebenfalls beschädigt. Durch diese Beschädigungen war eine Weiterfahrt mit der Patientin nicht mehr möglich, weshalb ein weiterer Rettungswagen angefordert wurde, um die Fahrt ins Krankenhaus fortsetzen zu können. Der Sachschaden des Rettungswagens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Sprinter musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während der gesamten Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn beseitigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell