POL-MA: Mannheim: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 38 - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit beim Spurwechsel kam es am Mittwochabend um 17.30 Uhr am Übergang von der B 38 auf die A 659 in Fahrtrichtung Weinheim zu einem Unfall mit insgesamt 4 Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin achtete beim Spurwechsel wohl nicht ausreichend auf den vor ihr fahrenden Verkehr und fuhr mit ihrem BMW auf einen staubedingt abbremsenden Peugeot auf, der in die Leitplanke abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte sie noch mit einem Seat und einem Opel. Beim Unfall wurden vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 67.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Weinheim war während der Unfallaufnahme von 18.00 - 19.30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

