Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B38, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 17:30 Uhr ereignete sich in Mannheim im Bereich der Bundesstraße 38 von Mannheim-Käfertal kommend in Richtung Viernheim/Weinheim kurz vor der Auffahrt zur BAB 6 ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Im Moment sind der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Unfallteile musste die Fahrbahn in Richtung Viernheim momentan gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Über den Unfallhergang und das genaue Ausmaß kann bislang keine Auskunft gegeben werden. Es wird nachberichtet.

