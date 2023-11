POL-MA: BAB 6: Deutlich überladener Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen

BAB61, Hockenheim (ots) - Am Montagabend gegen 17:45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Ford-Fahrer von der A61 an der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer ab, um weiter in Richtung Speyer zu fahren. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur L722 fuhr der Mann auf einen BMW auf, welcher gerade seine Fahrt verlangsamte. Durch den Unfall wurde der 59-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt, ...

