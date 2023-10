BPOL NRW: Spielbegegnung FC Schalke 04 - Hannover 96 - Bundespolizei stellt diverse Straftaten fest

Bochum - Iserlohn (ots) - Heute Morgen (28. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte diesen bereits per Haftbefehl. Gegen 09:30 Uhr wurden Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof auf einen 43-Jährigen aufmerksam. Dieser wirkt beim Erblicken der Beamten sichtlich nervös und versuchte deren Blicken zu entweichen. Recherchen ergaben, dass die ...

