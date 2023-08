POL-PDTR: Motorradfahrer durch Sturz leicht verletzt.

Trier-Ruwer (ots) - Am heutigen Montag, den 07.08.2023, kam es in der Hermeskeiler Straße in Trier zu einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer wurde ein in der Garage abgestellter PKW in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Rauchentwicklung sind die beiden Wohnungen des Mehrfamilienhauses vermutlich vorübergehend unbewohnbar. Die drei Anwohner wurden mittels RTW vorsorglich in umliegende ...

