HZA-DU: Zoll stellte im März Kokain, illegale Potenzmittel und unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher - Verschiedene Aufgriffe der Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich

Duisburg; Kreis Wesel; Kreis Kleve (ots)

Die Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich des Hauptzollamts Duisburg stellten im März u. a. über ein Kilogramm Kokain, über 250 Fläschchen flüssiger Drogen und illegale Potenzmittel, sowie über sieben Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher.

Bei der Kontrolle zweier Männer, die mit einem Pkw am 15.03.2023 aus den Niederlanden über die Autobahn A 3 nach Deutschland einreisten, stellten die Zöllnerinnen und Zöllner über ein Kilogramm Kokain sicher. Die Männer im Alter von 34 und 42 Jahren gaben an, wegen eines Autokaufs in den Niederlanden gewesen zu sein. Das Rauschgift wurde nicht versteckt, es lag offen als Päckchen im Fußraum. Noch vor Ort (Höhe Anschlussstelle Elten) wurden die Männer über ihre Rechte belehrt und vorläufig wegen des Verdachts des Rauschgiftschmuggels festgenommen. Gegen sie wurde durch das Amtsgericht Kleve auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Bundespolizei am 23.03.2023 auf der A 57 wurden zwei Personen kurz nach der Einreise aus den Niederlanden der Kontrollstelle zugeführt. Die Frau und der Mann (52 und 56 Jahre alt) führten über 250 Fläschchen flüssiger Rauschmittel (sogenannte Poppers) und 180 Tabletten Potenzmittel mit sich. Da der maßgebliche Wirkstoff der Verschreibungspflicht unterliegt, waren die Potenzmittel nicht verkehrsfähig. Die Substanzen wurden sichergestellt und gegen die Personen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bei einer weiteren Kontrolle von Shisha-Bars in Moers am 10.03.2023 stellten die Kontrollkräfte insgesamt über sieben Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Gegen die Betreiber wurden jeweils Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Weitere Angaben können aufgrund der jeweils laufenden Ermittlungen derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell