Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte greifen Lieferfahrer an - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagabend gegen 18:30 Uhr stellte sich ein bisher unbekannter Täter auf die Gerwigstraße, um einen 21-jährigen Essensauslieferer an der weiteren Fahrt mit seinem silbernen VW Polo zu hindern. Der 21-jährige Mann stieg daraufhin aus, um den Unbekannten zur Rede zu stellen. In diesem Moment näherte sich ein weiterer Täter von hinten an das Fahrzeug und schlug dagegen. Der erste Täter forderte den Mann daraufhin auf, sein gesamtes Geld herauszugeben und schlug ihm gegen den Arm. Als der Mann den Angriff abgewehrt hatte, flüchteten die beiden Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Diese werden folgendermaßen beschrieben:

1. Täter: - südländisches, jugendliches Erscheinungsbild ("gebrochenes Deutsch gesprochen") - ca. 16/17 Jahre alt - schwarze Haare; kurzer Boxerschnitt (seitlich rasiert) - schwarzer Kinn- und Oberlippenbart - schmales, spitzes Kinn - Körpergröße: ca. 185 cm - schlanke Figur - schwarze Sportjacke (Trainingsanzug) - schwarze Sporthose (Trainingsanzug

2. Täter: - südländisches, jugendliches Erscheinungsbild - ca. 175 cm

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

