Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckar-Wimmersbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto prallt auf der L 590 gegen Baum - Unfall PM 1

Neckar-Wimmersbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der L 590 zwischen Neckar-Wimmersbach und Schwanheim auf der kurvenreichen Strecke ein Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug drohte zunächst den Hang hinab zu rutschen. Die drei Insassen konnten aber das Auto verlassen und befinden sich in medizinischer Betreuung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde beim Unfall niemand verletzt. Durch die Bergungsmaßnahmen kommt es in dem Streckenabschnitt zu Beeinträchtigungen des Verkehrs, da die Polizei an der Unfallstelle einseitig vorbeileiten muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell