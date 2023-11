Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Täter flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Mittwochvormittag gegen 09:50 Uhr gelang ein unbekannter Täter, womöglich über eine geöffnete Terrassentür, in die Wohnräume eines Anwesens in der Leutweinstraße. Während er die Schränke durchsuchte, kam die Bewohnerin hinzu und sprach den Täter direkt an. Überrascht durch ihr Erscheinen stieß er sie zur Seite und flüchtete. Glücklicherweise wurde die Frau nicht verletzt. Die Höhe des Diebstahlsschadens beträgt ungefähr 500 Euro. Nachdem die Bewohnerin die Polizei alarmierte, wurde sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten eingeleitet, die jedoch erfolglos verlief.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 20 bis 30 Jahre alt, 160 cm bis 165 cm groß, südeuropäischer Phänotyp; er trug eine rote Jacke und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter 0621/174-4444, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell