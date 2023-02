LPI-EF: Brand in Erfurter Mehrfamilienhaus

Landkreis Sömmerda (ots) - Diebe hatten es in Andisleben auf Autokennzeichen abgesehen. Die Täter stahlen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beide Kennzeichen eines in der Kirchstraße geparkten VW Caddy. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0037015 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

