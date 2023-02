LPI-EF: Katalysator gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 51-jähriger Renault-Fahrer verursachte am Dienstag betrunken einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr kurz nach 17:00 Uhr in Erfurt den Julius-Leber-Ring. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Peugeot. Dabei verursachte der 51-Jährige an beiden Autos einen Schaden von etwa 7.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ...

