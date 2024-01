POL Schwaben Nord: Windschutzscheibe beschädigt

Augsburg (ots) - Hochfeld - Als bislang Unbekannte am Freitag (29.12.2023) eine Feuerwerksfontäne in einen Altkleidercontainer schmissen, entzündete sich der Inhalt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Gegen 11.45 Uhr zündeten offenbar zwei Jungs eine Feuerwerksfontäne in der von-Parseval-Straße an und warfen sie in einen dortigen ...

mehr