Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei unterbindet Weiterfahrt von alkoholisiertem Lkw-Fahrer

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers zog eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei am Dienstag, 21.02.2023, einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, der im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Um eine mögliche Weiterfahrt des Mannes zu verhindern, setzten die Beamten ein wirksames Hilfsmittel ein.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ging gegen 11:10 Uhr bei der Polizei eine Meldung ein, wonach ein Lkw im Bereich des Salzgitter-Dreiecks in starken Schlangenlinien in Richtung Kassel unterwegs war. Nur wenige Minuten später wurde das Fahrzeug von Beamten der Autobahnpolizei festgestellt und auf dem Parkplatz Jägerturm angehalten und kontrolliert. Am Steuer saß ein 46-jähriger Mann aus dem europäischen Ausland.

Beim Öffnen der Fahrertür fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann jedoch ab. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und fuhren mit ihm in ein Krankenhaus. Hier zeigte sich der Fahrer dermaßen aggressiv, dass eine zweite Streifenbesatzung hinzugezogen wurde, um die Blutentnahme zu ermöglichen. Da er behauptete, vor der Fahrt keinen Alkohol getrunken zu haben, sondern erst in einem unbeobachteten Moment, nachdem er angehalten wurde, fand eine zweite Blutentnahme statt. Mit dieser Maßnahme lässt sich berechnen, wann der Alkoholkonsum tatsächlich stattfand.

Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat und um das Strafverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr zu sichern, wurde eine mittlere dreistellige Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurde dem 46-Jährigen das Führen von Fahrzeugen verboten, bis er wieder nüchtern ist. Aber auch hier zeigte sich der Mann uneinsichtig und kündigte an, weitertrinken zu wollen. Aus diesem Grund wurde an seinem Lkw eine Parkkralle angebracht. Erst nachdem ein Atemalkoholtest am heutigen Vormittag negativ ausfiel, wurde diese wieder entfernt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell