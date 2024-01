Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Feuerwerk führt zu Brand in Altkleidercontainer

Augsburg (ots)

Hochfeld - Als bislang Unbekannte am Freitag (29.12.2023) eine Feuerwerksfontäne in einen Altkleidercontainer schmissen, entzündete sich der Inhalt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Gegen 11.45 Uhr zündeten offenbar zwei Jungs eine Feuerwerksfontäne in der von-Parseval-Straße an und warfen sie in einen dortigen Altkleidercontainer. Der Inhalt des Containers geriet in Brand. Die beiden Jungs liefen anschließend davon. Anwohner konnten den Vorfall beobachten und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Löscharbeiten waren für die Feuerwehr kein Problem. Allerdings wurde der gesamte Inhalt des Containers zerstört. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell