POL-PDNR: Jugendliche zünden zur Nachtzeit Knallkörper

Bad Hönningen (ots) - Am Samstag, den 21.10.2023 konnte ein Ladendetektiv gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in Bad Hönningen einen Diebstahl beobachten. Der Täter entwendete geringwertige Waren aus dem Verkaufsraum. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Hausrechtsinhaber sprach ein Hausverbot gegen den Täter aus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

