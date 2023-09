Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pkw entwendet

Erfurt (ots)

Eine unangenehme Feststellung musste ein Besucher der Landeshauptstadt am Samstagmorgen machen.

Der 36-Jährige beabsichtigte, nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Erfurt, am Samstag wieder in seine Heimat zu reisen. Hierfür wollte er seinen erst in diesem Jahr erworbenen Pkw, Mercedes GLE350 im Gesamtwert von circa 120.000 Euro, nutzen. Allerdings musste der Mann feststellen, dass der Pkw nicht mehr dort stand, wo er ihn am Donnerstagabend abgestellt hatte. Im Zusammenwirken mit der Polizei wurden in der Folge zahlreiche Maßnahmen getroffen, welche zum Wiederauffinden des Pkw führen sollten. Da diese Maßnahmen leider nicht von Erfolg gekrönt waren, blieb die traurige Gewissheit, dass der Pkw im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen auf unbekannte Weise entwendet wurde.(TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell