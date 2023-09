LPI-EF: Sperrung im Bereich des Finanzministeriums

Erfurt (ots) - Ein Jugendlicher wurde am Donnerstagabend in Erfurt ausgeraubt. Der 16-Jährige war gegen 21:00 Uhr an einer Fußgängerampel im Erfurter Norden auf eine fünfköpfige Gruppe im Alter von 10 bis 15 Jahren getroffen. Diese versperrten ihm den Weg, griffen ihn an und forderten unter Vorhalt eines Messers Wertgegenstände. Daraufhin übergab der Teenager sein Handy und Bargeld. Trotz Fahndung der Polizei konnten die Täter unerkannt flüchten. Der 16-Jährige ...

mehr