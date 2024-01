Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Samstag (30.12.2023) verursachte eine bislang unbekannte Person einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelt nun nach dieser Person. Im Zeitraum von 09.40 Uhr bis 10.00 Uhr stand ein Opel Corsa geparkt in der Hofackerstraße auf Höhe der Hausnummer 19. Dabei wurde der Opel im Heckbereich von einem anderen Fahrzeug touchiert. Die unfallverursachende Person flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

