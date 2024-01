POL Schwaben Nord: Böller am OB gezündet

Augsburg (ots) - Oberhausen - Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag (29.12.2023) hatten Polizeibeamte nicht nur den richtigen Riecher, sondern stellten gleich mehrere Straftaten fest. Beim Fahrer und dessen Fahrzeug war vieles nicht in Ordnung. Gegen 23.00 Uhr hielten Polizisten in der Tauscherstraße ein Auto zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten drogentypisch auffälliges Verhalten beim 22-jährigen ...

mehr