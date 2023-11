Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Raubgeschehen in Gera am 12.11.2023

Gera (ots)

Gera: Am 12.11.2023 kam es in der Meuselwitzer Straße in Gera zu einem Raubdelikt, in dessen Folge die drei Täter vorläufig festgenommen wurden. (LPI Gera berichtete) Im Rahmen der am gestrigen Tag (13.11.2023) erfolgten Haftvorführung wurde gegen alle drei festgenommenen Räuber Haftbefehl erlassen. Alle drei Täter wurden in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (RK)

Pressemeldung vom 13.11.2023 - Ermittlungen zu Raubdelikt - Täter vorläufig festgenommen Gera Gera: Zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 41 Jahre alten Frau und einem 67 Jahre alten Mann kam es am gestrigen Abend (12.11.2023) kurz nach 19.00 Uhr in der Meuselwitzer Straße in Gera. Nach aktuellen Erkenntnissen suchten die drei Täter die beiden Geschädigten in einer Wohnung auf, griffen diese körperlich an und drohten ihnen. Dabei führte einer der beiden Täter ein Messer mit sich. Im Zusammenhang raubten die Angreifer zwei Mobiltelefone und flüchteten im Anschluss mit einem Fahrzeug. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen konnten diese in der Wiesestraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Räubern handelt es sich um zwei Männer (d, 55, 30) und eine Frau (d, 47). Zudem kam es im Zuge der Festnahme zur Widerstandshandlung. Die Kriminalpolizei in Gera übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen. Diese dauern gegenwärtig noch an. (KR)

