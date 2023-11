LPI-G: Lkw-Fahrer rammt Telefonmast

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am gestrigen Montag (13.11.2023), gegen 11:20 Uhr, kam es in einer steilen Kurve vor dem Bahnübergang in der Unteren Haardt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW Ford die B94, aus Richtung Greiz in Richtung Zeulenroda, als dieser in einer dortigen Kurve, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen PKW verlor und mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Skodafahrer kollidierte. Im Zuge des ...

mehr