Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mann entblößt sich auf dem Friedhof

Ense - Bremen (ots)

Am Sonntagmorgen, um 09:35 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei vom Friedhof am Rauschenberg. Eine unbekannte männliche Person näherte sich ihr, als sie mit der Grabpflege beschäftigt war. Als die Zeugin sich zu der Person umdrehte, manipulierte er an seinem entblößten Geschlechtsteil. Die hinzugerufenen Polizeibeamten begaben sich sofort in die Fahndung. Diese blieb allerdings erfolglos. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Eine schlanke Statur, helle Haut und trug eine schwarze Maske mit einem grünen T-Shirt und einer grünen Hose. Zeugen, die Hinweise zu der Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02938-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell