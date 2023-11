Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Nagelstudio

Gera (ots)

Gera: Eine Kaffeemaschine, ein Handy und cirka 100 Dosen Nagellack zählen seit gestern Nacht (13.11.2023) zum Beutegut unbekannter Einbrecher. Diese verschafften sich gegen 01:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Nagelstudio in der Schleizer Straße in Gera und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit dem genannten Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Zeugen bemerkte am Morgen den Einbruch und informierte die Geraer Polizei. Die Kripo ermittelt nun dazu und sucht hierbei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0296438/2023 ) (RK)

