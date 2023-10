Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Montabaur (ots)

Am späten Mittwochabend kam es in der Bahnhofstraße in Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Das verursachende Fahrzeug befuhr die Einbahnstraße in Richtung Steinweg. Aufgrund von Unachtsamkeit der Fahrerin kollidierte ihr Mercedes mit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta, wodurch das Fahrzeug der Verursacherin mit der rechten Fahrzeugseite abhob und mit dem davor geparkten Kleinbus kollidierte. Hierdurch kippte der Mercedes auf die linke Fahrzeugseite und schlug mit dem Heck gegen einen weiteren, am linken Fahrbahnrand geparkten PKW.

Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an den insgesamt vier Fahrzeugen wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zwei Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden, unter anderem der hochmotorisierte PKW der Verursacherin.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell