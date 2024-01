Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Vormittag im Polizeiarrest

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Samstag (30.12.2023) benahm sich ein 35-Jähriger derart daneben, dass er den Vormittag im Polizeiarrest verbringen musste. Unter anderem bedrohte und beleidigte er Polizeibeamte. Gegen 05.15 Uhr wurde die Polizei in die Schillstraße gerufen. Dort versuchte ein 35-Jähriger, die Scheiben der dortige Bushaltestalle zu beschädigen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der Mann sofort aggressiv. Er beleidigte unvermittelt die Beamten und bedrohte sie. Einem Platzverweis kam der Mann trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Auf Grund seines Verhaltens musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auch beim Einsteigen in den Streifenwagen wehrte sich der 35-Jährige und ließ sich nur schwer beruhigen. Offenbar war der Mann alkoholisiert. Dennoch bleibt sein Verhalten nicht ohne Folgen. Gegen ihn wird wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

