Polizei Hagen

POL-HA: 43-Jähriger wird von fünf Männern zusammengeschlagen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 13.12.2023, hielt sich ein 43-Jähriger gegen 19 Uhr vor einem Telecafé in der Bahnhofstraße auf. Dort erschienen fünf Männer, welche ihn zu Boden rissen und mit Schlägen und Tritten traktierten. Einer schlug mit einem Fahrradschloss zu. Erst als ein Bekannter zu Hilfe eilte, ließen die Schläger von ihm ab. Der 43-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er seine Kontrahenten flüchtig kenne und es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten kam. Der Mann begab sich wenig später in ärztliche Behandlung. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

