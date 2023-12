Polizei Hagen

POL-HA: VW kommt nach Unfall auf der Seite zum Stillstand - Fahrer flüchtet vor Polizei

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag, 14.12.2023, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:30 Uhr über die Herdecker Straße in Richtung Vorhaller Kreisel. Dort erblickten die Beamten einen offenbar kurz zuvor verunfallten VW. Die Airbags hatten ausgelöst, die Scheiben waren zersplittert und der PKW war mit zahlreichen Dellen und Kratzern übersät. Als die Polizisten ausstiegen, ergriff der 25-jährige Fahrer, der neben dem Auto stand, die Flucht. Die Beamten konnten ihn nach einer kurzen Nacheile stellen. Nach ersten Zeugenbefragungen und Auswertung der Unfallspuren stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer kurz zuvor ein Überholmanöver durchführte, dabei von der Fahrbahn abkam und derart gegen den Bordstein prallte, dass sein PKW kippte und auf der Seite zum Stillstand kam. Nachdem es dem leicht verletzten 25-Jährigen gelang, aus dem Wagen zu klettern, sprach er Passanten an, die mit ihm den VW aufrichteten. Kurz vor seiner Flucht steckte der Mann sich eine Lachgasflasche eilig in seine Jackentasche. Die Polizisten stellten den VW, den Führerschein, zwei Mobiltelefone und ein um den Hals getragenes Neckknife des 25-Jährigen sicher. Da er sich zudem sehr auffällig verhielt, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen, um diese auf Drogen untersuchen zu lassen. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

