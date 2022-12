Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsserie

Lingenfeld (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.12.22 kam es zu insgesamt fünf Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Wohnhäusern in der Ortslage Lingenfeld. Während die unbekannten Täter in der Karl-Lösch-Straße versuchten, sich über eine Terrassentür Zutritt zum dem Haus zu verschaffen, gelang ihnen das Vorhaben in der Marie-Juchacz-Straße, in der Rheinfeldstraße und in einem Wohnhaus am Eußerthaler Platz. In der Kolpingstraße brachen die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in das Wohnhaus. In den Häusern, in denen sich die unbekannten Täter Zutritt verschafften, wurden die Räumlichkeiten von den Tätern teilweise durchwühlt und weitere Zimmertüren aufgebrochen. Bei den Einbrüchen wurde nach aktuellem Stand Bargeld entwendet.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.2.000EUR.

In diesem Zusammenhang wird ein graues bzw. silbernes Fahrzeug gesucht, das in den betreffenden Wohngebieten in der Nacht aufgefallen war.

Wer hat gestern in den betroffenen Gebieten auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell