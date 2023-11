POL-HS: Grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen der Polizei

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Großer Kontrolleinsatz in der deutsch-niederländisch-belgischen Grenzregion. Am heutigen Donnerstag finden bis in die Abendstunden umfangreiche Kontrollmaßnahmen in Bereichen der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze statt. Ziel der grenzüberschreitend durchgeführten Polizeikontrollen ist die Bekämpfung von Alkohol- und Betäubungsmitteldelikten im Straßenverkehr und die Kriminalitätsbekämpfung mit den Schwerpunkten Wohnungseinbruch, BtM-Delikte und illegale Einreise bzw. Einschleusung. Zusätzlich finden Kontrollen des Güterverkehrs statt. Die Kontrollmaßnahmen sind Teil des euregionalen Sicherheitskonzeptes der "NeBeDeAgPol" (Niederländisch / Belgisch / Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Polizei). Welche Maßnahmen die Kolleginnen und Kollegen im Kreis Heinsberg getroffen haben, werden wir am morgigen Tag berichten.

