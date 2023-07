Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kunde greift in Ladenkasse

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Pärchen hat am Dienstag um 19.00 Uhr einen Kassierer in einem Supermarkt an der Steinberger Straße in Bückeburg versucht abzulenken, um nebenbei aus der Ladenkasse Bargeld zu stehlen. Die Aktion hatte nur einen begrenzten Erfolg.

Eine ca. 35 Jahre alte Frau und ihr ca. 40jähriger Begleiter bezahlten ihr Einkäufe an der Kasse des Supermarktes, wobei die Frau den Angestellten in ein Gespräch verwickelte. Zu diesem Zeitpunkt stand die Ladenkasse noch auf, wobei der unbekannte Mann zeitgleich eine Kassenabsperrung umging und in die Bargeldkasse griff. Er entnahm diverse Geldscheine, die der nun aufmerksam werdende Angestellte dem Mann noch rechtzeitig aus den Händen reißen konnte.

Ein Kassensturz erbrachte, dass der Täter wahrscheinlich nur einen 50 Euroschein erbeutet hatte.

Das Pärchen, das Englisch mit osteuropäischem Akzent sprach, flüchtete sehr wahrscheinlich mit einem blauen Pkw Peugeot, Typ 206, ausgestattet mit französischen Zulassungskennzeichen, in unbekannte Richtung.

Fahndungsmaßnahmen der zeitversetzt informierten Polizei Bückeburg verliefen ergebnislos.

Beide Personen hatten ein südländisch/osteuropäisches Aussehen. Die Frau, eine Brillenträgerin, wird auf ca. 175cm Körpergröße geschätzt. Die Täterin trug dunkle Bekleidung und hatte ihre braunen Haare mit blonden Strähnen zum Zopf gebunden.

Der ca. 180cm große Mann mit kurzen schwarzen Haaren trug ein Polo-Shirt mit horizontal verlaufenden Streifen in den Farben weiss/braun und eine blaue Jeans.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell