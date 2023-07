Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Als Stadtwerkemitarbeiter getarnte Betrüger unterwegs

Rinteln (ots)

(swe). Am gestrigen Dienstag klingelt ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Rinteln im Bereich der Nordstadt bei der 79-jährigen Geschädigten und will den "Wasserdruck" prüfen. Dazu beordert er die Geschädigte unter einem Vorwand in den Keller und durchsucht im Anschluss das Haus nach Wertgegenstände und entwendet Schmuck in bislang unbekannter Menge und Wert. Im Anschluss flüchtet der Täter aus dem Haus. Ein ähnlicher Vorfall soll sich in der Graf-Adolf-Straße ereignet haben. Die Polizei rät: Lassen Sie sich die Ausweise der Handwerker zeigen und schöpfen Sie Verdacht, wenn man versucht, sie in abgelegene Teile des Hauses zu lotsen.

