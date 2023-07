POL-NI: Vor Kontrolle geflüchtet und Unfall gebaut

Rinteln (ots) - (swe). Am gestrigen Dienstag klingelt ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Rinteln im Bereich der Nordstadt bei der 79-jährigen Geschädigten und will den "Wasserdruck" prüfen. Dazu beordert er die Geschädigte unter einem Vorwand in den Keller und durchsucht im Anschluss das Haus nach Wertgegenstände und entwendet Schmuck in bislang unbekannter Menge und Wert. Im Anschluss flüchtet der Täter ...

