POL-HS: Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin in Wohnung

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Eine Seniorin ließ am 15. November (Mittwoch) gegen 10 Uhr zwei bislang unbekannte Männer in ihre an der Flandernstraße gelegene Wohnung. Diese hatten sich zuvor als durch die Stadt beauftragte Handwerker ausgegeben, um angeblich die Wasserleitungen zu überprüfen. Die Unbekannten hielten sich über eine Stunde in der Wohnung auf. Nachdem sie gegen 11.30 Uhr wieder gingen, stellte die ältere Frau fest, dass ihr Schmuck fehlte. Beide Männer waren etwa 40 bis 50 Jahre alt, dunkelhaarig und korpulent. Sie trugen schwarze Jacken. Wer kann sachdienliche Angaben zur Klärung der Tat machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

