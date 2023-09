POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Scheune

Ürzig (ots) - Am 26.08.2023, im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 17:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, aus einem "Selbstbedienungsschrank" am Moselufer 26 in Ürzig, mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von ca. 285,- EUR Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 65-75 Jahre alt ca. 100-110 kg glatzköpfig Tattoos an den Unterarmen Besonders auffällig ist jedoch die ...

