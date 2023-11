POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz-Holzweiler (ots) - Am Montagabend (13. November) gelangten unbekannte Personen zwischen 18 Uhr und 23 Uhr in den Fahrzeuginnenraum eines an der Kofferer Straße abgestellten Pkw. Aus dem Kofferraum des Fahrzeugs entwendeten sie diverse Kleidungsstücke. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

