POL-SZ: Wolfenbüttel: Störung von Telekommunikationsanlagen Donnerstag, 31.08.2023, zwischen 23:00 Uhr und Freitag, 01.09.2023, 03:00 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bohrte im Bereich der L 495, in Höhe der Brücke zwischen den Stadtteilen Linden und Halchter, zwei Löcher in die oberirdisch liegende Telefonleitung der Deutschen Telekom. Dies führte zum Ausfall des Telefonnetzes des Kundenkreises in WF-Halchter. In dem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern geben können.

